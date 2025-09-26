ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
391
Погода на 26 вересня: українців попередили про різке похолодання

Синоптики попереджають про поступове похолодання, яке охопить усі регіони країни найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зміниться

Погода зміниться / © Pixabay

Сьогодні, 26 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, температура не підніметься вище +19°С. Сьогодні без опадів.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень становитиме +12…17°С, у південних областях, на Закарпатті та в Криму +14…19°С.

У Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень +12…17°С. У столиці близько +15°С.

Однак синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 26 вересня в Києві заморозки — I рівень небезпечності, жовтий. По Київській області — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Раніше синоптикиня повідомила, що вихідними в Україні буде переважно тепло, однак вночі очікується значне зниження температури повітря.

