Погода на 26 вересня: українців попередили про різке похолодання

Сьогодні, 26 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, температура не підніметься вище +19°С. Сьогодні без опадів.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень становитиме +12…17°С, у південних областях, на Закарпатті та в Криму +14…19°С.

У Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень +12…17°С. У столиці близько +15°С.

Однак синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 26 вересня в Києві заморозки — I рівень небезпечності, жовтий. По Київській області — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Раніше синоптикиня повідомила, що вихідними в Україні буде переважно тепло, однак вночі очікується значне зниження температури повітря.