- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 391
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода на 26 вересня: українців попередили про різке похолодання
Синоптики попереджають про поступове похолодання, яке охопить усі регіони країни найближчими днями.
Сьогодні, 26 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, температура не підніметься вище +19°С. Сьогодні без опадів.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень становитиме +12…17°С, у південних областях, на Закарпатті та в Криму +14…19°С.
У Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень +12…17°С. У столиці близько +15°С.
Однак синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 26 вересня в Києві заморозки — I рівень небезпечності, жовтий. По Київській області — ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
Раніше синоптикиня повідомила, що вихідними в Україні буде переважно тепло, однак вночі очікується значне зниження температури повітря.