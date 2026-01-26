ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
347
Час на прочитання
1 хв

Погода на 27 січня: де будуть найміцніший нічний мороз, плюсова денна температура та падатиме сніг

Потепління в Україні вже почало підвищувати температуру повітря, плюсові показники мають поширитися по всій країні разом з опадами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Морози відступають

Морози відступають / © Pixabay

У вівторок, 27 січня, у західних областях України очікується найтепліша погода, протягом дня там +1…6°С. У південній частині завтра +1…3°С, на Запоріжжі -2…5°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У східній частині буде найхолодніше, -5…9°С. У центральних областях від 0°С до -5°С.

У північних областях, на Житомирщині та Київщині близько нуля. На Чернігівщині та Сумщині -3…6°С.

«А ще повсюди сильний південно-східний вітер, лише в західних областях — помірний. У Києві 27 січня мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь. Рвучкий південно-східний вітер. І вночі, і вдень -1…4°С», — додала Діденко.

За її даними, 28-29 січня повсюди в Україні у денні години переважатиме плюсова температура повітря. Від 30 січня розпочнеться зниження температури повітря до помірних та подекуди сильних морозів. Орієнтовно чергове похолодання протримається до 4 лютого.

Раніше синоптик повідомив, якою погодою закінчиться тиждень в Україні. Де та як зміняться погодні умови - читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
347
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie