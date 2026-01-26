Погода на 27 січня: де будуть найміцніший нічний мороз, плюсова денна температура та падатиме сніг

Морози відступають / © Pixabay

У вівторок, 27 січня, у західних областях України очікується найтепліша погода, протягом дня там +1…6°С. У південній частині завтра +1…3°С, на Запоріжжі -2…5°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У східній частині буде найхолодніше, -5…9°С. У центральних областях від 0°С до -5°С.

У північних областях, на Житомирщині та Київщині близько нуля. На Чернігівщині та Сумщині -3…6°С.

«А ще повсюди сильний південно-східний вітер, лише в західних областях — помірний. У Києві 27 січня мокрий сніг чи льодяний дощ, ймовірна ожеледь. Рвучкий південно-східний вітер. І вночі, і вдень -1…4°С», — додала Діденко.

За її даними, 28-29 січня повсюди в Україні у денні години переважатиме плюсова температура повітря. Від 30 січня розпочнеться зниження температури повітря до помірних та подекуди сильних морозів. Орієнтовно чергове похолодання протримається до 4 лютого.

