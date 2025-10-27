Погода на 27 жовтня: синоптики засмутили прогнозом

До України прийшло похолодання / © Pixabay

Реклама

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Очікуються пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

«Вдень сьогодні у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях пройдуть значні дощі. У західних та північних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме +8…13°С.

На півдні країни буде +11…16°С. В Карпатах місцями пройде невеликий мокрий сніг із дощем. Температура вдень буде в межах +1…6°С.

У Київській області та столиці місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області +8…13°С. У Києві +10…12°С.

Нагадаємо, цього року жовтень більшості областей України розпочався з нестійкої погоди: сильно коливалася температура, а місцями опади у кілька разів перевищили місячну норму. Далі на українців чекає суттєве похолодання із заморозками.