Погода на 3 листопада: синоптики оновили прогноз
Робочий тиждень почнеться дощами та туманом. Температура повітря теж опуститься.
Сьгодні, 3 листопада, в Україні пануватиме мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
«В західних областях вдень помірний, а в Карпатах місцями значний дощ. В Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями туман», — йдеться в повідомленні.
Температура вдень по країні становитиме +11…16°С.
У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вдень становитиме +13…15°С, а у столиці буде +8…13°С.
Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.