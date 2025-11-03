Погода на 3 листопада: синоптики оновили прогноз

Погода зміниться / © unsplash.com

Сьгодні, 3 листопада, в Україні пануватиме мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

«В західних областях вдень помірний, а в Карпатах місцями значний дощ. В Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями туман», — йдеться в повідомленні.

Температура вдень по країні становитиме +11…16°С.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вдень становитиме +13…15°С, а у столиці буде +8…13°С.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.