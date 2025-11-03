ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
336
Час на прочитання
1 хв

Погода на 3 листопада: синоптики оновили прогноз

Робочий тиждень почнеться дощами та туманом. Температура повітря теж опуститься.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зміниться

Погода зміниться / © unsplash.com

Сьгодні, 3 листопада, в Україні пануватиме мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

«В західних областях вдень помірний, а в Карпатах місцями значний дощ. В Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях вночі та вранці місцями туман», — йдеться в повідомленні.

Температура вдень по країні становитиме +11…16°С.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вдень становитиме +13…15°С, а у столиці буде +8…13°С.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.

Дата публікації
Кількість переглядів
336
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie