Погода на 3 жовтня: де стане тепліше і закінчаться дощі
П’ятниця нарешті потішить українців незначним теплом. За прогнозом, дощі припиняться.
Завтра, 3 жовтня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде на заході країни.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Не так просто з температурою повітря. Хоча вона почне підвищуватися на півночі. Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході навіть до сильного», — зазначила вона.
Південь, схід, Дніпропетровщина, Полтавщина, вдень +14…19°С. У центрі на Вінниччині, Черкащині — від +10°С до +14°С. На півночі потепліє до +10…13°С.
Найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня там +8…11°С, а найближчої ночі 0…+4°С, місцями до -1°С.
У столиці завтра до +12 градусів, а в суботу аж до +14 градусів.
Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що вихідними температура підвищиться ще на кілька градусів завдяки надходженню південних повітряних мас.