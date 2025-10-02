ТСН у соціальних мережах

Погода на 3 жовтня: де стане тепліше і закінчаться дощі

П’ятниця нарешті потішить українців незначним теплом. За прогнозом, дощі припиняться.

Анастасія Павленко
Погода зміниться

Погода зміниться / © Pixabay

Завтра, 3 жовтня, в Україні без опадів. Найхолодніше буде на заході країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Не так просто з температурою повітря. Хоча вона почне підвищуватися на півночі. Вітер переважно східний, рвучкий, на півдні та сході навіть до сильного», — зазначила вона.

Південь, схід, Дніпропетровщина, Полтавщина, вдень +14…19°С. У центрі на Вінниччині, Черкащині — від +10°С до +14°С. На півночі потепліє до +10…13°С.

Найхолоднішою залишається погода в західних областях, протягом дня там +8…11°С, а найближчої ночі 0…+4°С, місцями до -1°С.

У столиці завтра до +12 градусів, а в суботу аж до +14 градусів.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що вихідними температура підвищиться ще на кілька градусів завдяки надходженню південних повітряних мас.

