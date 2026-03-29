Погода на 30 березня: синоптики повідомили про "сюрпризи"

На початку нового тижня очікуються дощі та зниження температури повітря.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Pixabay

Погода в Україні у понеділок, 30 березня, буде з дощами та поки що незначним похолоданням у західному регіоні.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Погода в понеділок, 30 березня

  • У західних областях мінлива хмарність, помірний дощ. Середня нічна температура повітря +8 +4 градуси, денна +13 +15 градусів.

  • У північних областях мінлива хмарність без опадів, місцями помірний дощ. Нічна температура повітря +8 +6 градусів, денна +13 +17 градусів.

  • У центральних областях мінлива хмарність без опадів, місцями помірний дощ. Нічна температура повітря +8 +6 градусів, денна +13 +17 градусів.

  • У південних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +8 +6 градусів, денна +16 +18 градусів.

  • У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +8 +6 градусів, денна +15 +17 градусів.

Нагадаємо, очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань у бліц-інтерв’ю РБК-Україна розповів, що на початку квітня Україну накриє скандинавська прохолода — температурний фон значно знизиться. За словами синоптика, нинішнє денне тепло до +15 градусів більше характерне для кінця квітня, ніж для березня. Однак така весняна погода буде недовгою: уже в перших числах наступного місяця очікується вторгнення холодних повітряних мас із півночі.

