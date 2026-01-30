Погода на 31 січня: коли буде пік морозів і які області стануть найхолоднішими в Україні

Похолодання повертається / © Associated Press

Реклама

У суботу, 31 січня, новий потужний антициклон із півночі витіснятиме вологі циклонічні залишки з території України.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«У суботу в більшості областей України вже пануватиме морозна погода з максимальною температурою повітря вдень -6-10, на півночі та заході -7-12 градусів», — зазначила вона.

Реклама

Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, часом із штормовими поривами.

На Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму денна температура повітря становитиме +1+5 градусів.

Сніг та мокрий сніг пройдуть завтра у центрі (окрім Вінниччини), на півдні та на сході. На південному сході — переважно дощ.

На заході, півночі України 31 січня без істотних опадів.

Реклама

Погода у Києві

У Києві січень завершиться холодною погодою із нічною температурою повітря -14 градусів, денною -12 градусів.

«Далі в Україні морози посилюватимуться. Початок лютого буде дуже холодним, із нічною температурою повітря -20-28 градусів», — уточнила синоптикиня.

Що кажуть в «Укргідрометцентрі»

Погода в Україні в останній день січня буде хмарною через опади, які місцями пройдуть у великій кількості. Подекуди очікується мінлива хмарність з проясненнями. Через похолодання на більшій частині території встановиться сильний мороз. Найнижча нічна температура повітря -16 градусів передбачається у Рівненській і Житомирській областях, найвища денна — +4 градуси в Криму.

Нагадаємо, синоптики попередили про люті морози в Україні, через які оголошено червоний рівень небезпеки.