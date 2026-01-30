ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
613
Час на прочитання
1 хв

Погода на 31 січня: коли буде пік морозів і які області стануть найхолоднішими в Україні

В Україну прийшло сильне похолодання, через яке за кілька днів на всій території вдарять морози.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Похолодання повертається

Похолодання повертається / © Associated Press

У суботу, 31 січня, новий потужний антициклон із півночі витіснятиме вологі циклонічні залишки з території України.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«У суботу в більшості областей України вже пануватиме морозна погода з максимальною температурою повітря вдень -6-10, на півночі та заході -7-12 градусів», — зазначила вона.

Вітер північно-східного напрямку буде рвучким, часом із штормовими поривами.

На Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму денна температура повітря становитиме +1+5 градусів.

Сніг та мокрий сніг пройдуть завтра у центрі (окрім Вінниччини), на півдні та на сході. На південному сході — переважно дощ.

На заході, півночі України 31 січня без істотних опадів.

Погода у Києві

У Києві січень завершиться холодною погодою із нічною температурою повітря -14 градусів, денною -12 градусів.

«Далі в Україні морози посилюватимуться. Початок лютого буде дуже холодним, із нічною температурою повітря -20-28 градусів», — уточнила синоптикиня.

Що кажуть в «Укргідрометцентрі»

Погода в Україні в останній день січня буде хмарною через опади, які місцями пройдуть у великій кількості. Подекуди очікується мінлива хмарність з проясненнями. Через похолодання на більшій частині території встановиться сильний мороз. Найнижча нічна температура повітря -16 градусів передбачається у Рівненській і Житомирській областях, найвища денна — +4 градуси в Криму.

Нагадаємо, синоптики попередили про люті морози в Україні, через які оголошено червоний рівень небезпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
613
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie