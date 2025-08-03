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Погода на 4 серпня: спека на сході та короткочасні дощі на заході
У понеділок прогнозується суха погода, крім західних областей, Сумщини та Харківщини.
У понеділок, 4 серпня, в Україні температура повітря становитиме +25+29 градусів, у південній частині +30+34 градуси, на крайньому заході буде свіжіше, +20+25 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, на Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Більшість областей України належатиме сухій повітряній масі», — зазначила вона.
У Києві 4 серпня очікується малохмарна сонячна погода з температурою повітря до +28 градусів. Найближчий дощ у Києві очікується 6 серпня.
Раніше синоптик дав прогноз погоди на тиждень в Україні від 4 до 10 серпня. У першій половині тижня на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою. У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку антициклону.