Укрaїнa
78
1 хв

Погода на 6 лютого: де в Україні замість морозу очікується плюсова температура та опади

До України суне значне потепління, яке місцями підвищить температуру повітря до відлиги.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні почне слабшати мороз

В Україні почне слабшати мороз / © pexels.com

У п’ятницю, 6 лютого, в Україні очікуються сніг, мокрий сніг, на заході та півдні з дощем. На сході — без істотних опадів. Вітер сильний, рвучкий.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Вночі очікується на півночі та у центрі -3-8 градусів, на сході -8-12, на заході та півдні близько нуля. Завтра вдень -2-7 градусів, на заході та півдні -1+3 градуси, на Закарпатті +2+8 градусів», — зазначила вона.

У Києві завтра часом сніг, вітер південно-східний, сильний, рвучкий. Вночі та вдень -3-6 градусів.

«Надалі в Україні порівняно тепліше, хоча й з опадами. Від 9 до 11 лютого очікується похолодання, знову антициклон», — додала Діденко.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики. До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.

