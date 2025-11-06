Погода на 6 листопада: синоптики оновили прогноз

Сьогодні буде тепло / © unsplash.com

Реклама

Сьогодні, 6 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Опадів сьогодні не передбачається.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

«У четвер збережеться суха, тепла погода без опадів. Зранку в західних, північних і східних областях можливий туман через вплив теплої вологої повітряної маси та слабкий вітер», — йдеться в повідомленні синоптиків.

Реклама

Температура вдень становитиме +8…13°С, на півдні очікується до +17°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман. Температура по області вдень буде +8…13°С. У Києві буде близько +10°С.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.