Погода на 6 листопада: синоптики оновили прогноз
Сьогодні, за прогноз синоптиків, у країні збережеться тепла та суха погода.
Сьогодні, 6 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Опадів сьогодні не передбачається.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
«У четвер збережеться суха, тепла погода без опадів. Зранку в західних, північних і східних областях можливий туман через вплив теплої вологої повітряної маси та слабкий вітер», — йдеться в повідомленні синоптиків.
Температура вдень становитиме +8…13°С, на півдні очікується до +17°С.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман. Температура по області вдень буде +8…13°С. У Києві буде близько +10°С.
Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.