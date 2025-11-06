ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
204
Час на прочитання
1 хв

Погода на 6 листопада: синоптики оновили прогноз

Сьогодні, за прогноз синоптиків, у країні збережеться тепла та суха погода.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сьогодні буде тепло

Сьогодні буде тепло / © unsplash.com

Сьогодні, 6 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Опадів сьогодні не передбачається.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

«У четвер збережеться суха, тепла погода без опадів. Зранку в західних, північних і східних областях можливий туман через вплив теплої вологої повітряної маси та слабкий вітер», — йдеться в повідомленні синоптиків.

Температура вдень становитиме +8…13°С, на півдні очікується до +17°С.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман. Температура по області вдень буде +8…13°С. У Києві буде близько +10°С.

Раніше синоптики повідомили, яким буде останній місяць осені. За прогнозом, листопад буде теплішим в Україні, ніж зазвичай.

Дата публікації
Кількість переглядів
204
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie