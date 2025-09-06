ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
324
1 хв

Погода на 6 вересня: один із регіонів України накриє негода

У суботу погода потішить українців, тільки на заході погодні умови зіпсуються.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На більшості території опадів не прогнозують

Сьогодні, 6 вересня, погода в Україні буде мінливо хмарною. У деяких частинах країни протягом доби можливі короткочасні дощі, а також грози.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, на більшості території опадів не прогнозують. На крайньому заході країни вдень очікуються місцями короткочасний дощ, а також гроза.

Також вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті подекуди прогнозують туман.

Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень буде від 21 до 26 градусів тепла.

На заході та півдні країни вночі очікується від 12 до 17 градусів тепла, вдень прогнозують від 24 до 29 градусів тепла.

Раніше синоптик повідомив, що в Україні поступове зниження температури очікується вже у другій половині вересня. До 12-13 вересня в регіонах триматиметься антициклональний характер погоди.

