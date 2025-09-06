Погода на 6 вересня: один із регіонів України накриє негода

На більшості території опадів не прогнозують / © Pixabay

Реклама

Сьогодні, 6 вересня, погода в Україні буде мінливо хмарною. У деяких частинах країни протягом доби можливі короткочасні дощі, а також грози.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

За даними синоптиків, на більшості території опадів не прогнозують. На крайньому заході країни вдень очікуються місцями короткочасний дощ, а також гроза.

Реклама

Також вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті подекуди прогнозують туман.

Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, вдень буде від 21 до 26 градусів тепла.

На заході та півдні країни вночі очікується від 12 до 17 градусів тепла, вдень прогнозують від 24 до 29 градусів тепла.

Раніше синоптик повідомив, що в Україні поступове зниження температури очікується вже у другій половині вересня. До 12-13 вересня в регіонах триматиметься антициклональний характер погоди.