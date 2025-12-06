ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
322
1 хв

Погода на 7 грудня: синоптики попередили про похолодання

Поступове похолодання, яке вже розпочалося в Україні, призведе до нічних морозів у більшості регіонів.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погодні умови зміняться

Погодні умови зміняться / © Pixabay

У неділю, 7 грудня, в Україні переважно без опадів, лише вдень на півдні країни невеликий дощ.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

У західних областях країни вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У північній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Києві без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

Раніше синоптикиня повідомила, що цієї зими сильних морозів не буде. За її даними, цього року також очікуємо, що десь на 1,5 — 2 градуси температура буде вищою для зимових місяців.

