Укрaїнa
130
1 хв

Погода на 7 листопада: синоптикиня здивувала прогнозом

Завтра по всій території країни без опадів, очікується комфортна погода.

Анастасія Павленко
У п'ятницю буде тепло

У п’ятницю буде тепло / © Pixabay

У п’ятницю, 7 листопада, в Україні буде без опадів, але можливі тумани. Похолоднішає вже 11-12 листопада.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря вночі становитиме +2…8°С, вдень буде +10…14°С, а на півдні до +16°С.

У Києві опади малоймовірні. Вночі та вранці туман. Максимальна температура повітря становитиме +10…11°С.

Раніше синоптикиня повідомила, якою буде зима в Україні. За її даними, спостерігатимуться всі типові зимові явища — дощі, тумани, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Їхня кількість буде більшою, ніж у попередні роки. Це пов’язано з тим, що температура повітря на більшій частині території країни коливатиметься навколо нуля, а з Атлантики надходитиме вологе повітря.

