- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 218
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода на 9 лютого: нічні морози до -22
Сильні морози в Україні відступили лише на кілька днів, попереду - чергова хвиля похолодання.
Найближчої ночі в Україні очікується до -18 градусів, наступної — до -20-22 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Трохи вищою буде температура на півдні, південному заході, вночі до -12 градусів», — зазначила вона.
Нагадаємо, синоптики повідомили, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики. До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.