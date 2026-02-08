Погода на 9 лютого: нічні морози до -22

В Україні знову буде холодно / © Pixabay

Найближчої ночі в Україні очікується до -18 градусів, наступної — до -20-22 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Трохи вищою буде температура на півдні, південному заході, вночі до -12 градусів», — зазначила вона.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики. До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.