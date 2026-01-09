Погода на 9 січня: коли та де в Україні вдарить арктичний мороз

Україну накриває негода / © Associated Press

Реклама

Сьогодні, 9 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. У західних областях вдень невеликий сніг, зниження температури вдень до -10…15°С.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

На південному сході країни місцями дощ із мокрим снігом, температура вдень від -2°С до +3°С. На решті території помірний, вночі у північній частині значний сніг; зниження температури до -4…9°С.

Реклама

На дорогах країни, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви 15-20 до м/с, хуртовини.

У Києві хмарно. Вранці значний, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви до 15-20 м/с, хуртовина. По області зниження температури до -4…9°С, у Києві зниження температури до -5…7°С.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва — I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, 9 січня очікується ускладнення погоди в Україні. Зокрема, на заході, а також у Вінницькій і Житомирській областях випаде значний сніг — приріст снігового покриву становитиме від 10 до 25 см. Крім того, місцями можливі пориви вітру (в західних регіонах — до 15–18 м/с).

Реклама

Уже 10–11 січня очікується вторгнення арктичного повітря з північних широт.

На заході й півночі, а також у Вінницькій і Черкаській областях температура опуститься до 14–20 градусів морозу. Подекуди стовпчики термометрів фіксуватимуть навіть –23. Вдень очікується від –9 до –15 градусів.