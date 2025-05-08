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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
239
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Погода на 9 травня в Україні: де очікуються дощі та мокрий сніг

Завтра, 9 травня, погода не потішить теплом українців — синоптикиня прогнозує дощ та мокрий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсуєтьс / © Pixabay

У п’ятницю, 9 травня, над південною частиною України перебуватиме циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлять дощову погоду в більшості областей країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«У Карпатах йтиме мокрий сніг. У центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. На Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях — без істотних опадів», — написала вона.

Температура повітря протягом дня вкрай неоднорідна. На заході, півночі та на значній території центральних областей України очікується +10+14 градусів.

У південній частині +12+16 градусів, на Запоріжжі до +18, в Криму +17+20 градусів. У східних областях очікується +16+21 градус.

У Києві на завтра дощі важко прогнозувати, зазначає синоптикиня.

«Налаштовуйтесь на холодну, +10+11 градусів, та вологу погоду. Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків. Але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів», — додала вона.

Раніше метеоролог попередив, що вже влітку в Україні очікуються торнадо та смерчі. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
239
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