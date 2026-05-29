Погода на червень 2026 року: чи накриє Україну хвиля спеки

Червень обіцяє бути теплим

У червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, середня місячна температура у червні цього року впевнено триматиметься на рівні 19–23 градусів тепла. У гірських районах країни буде трохи прохолодніше, десь у межах 16–20 градусів.

Щодо опадів на перший місяць літа очікується від 49 до 90 міліметрів дощу, а у Карпатах традиційно більше — приблизно 117–171 мм.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Віри Балабух, середня температура повітря за літо в Україні очікується на 1–2 градуси вищою за кліматичну норму. Водночас потепління розподілятиметься нерівномірно. Найбільш відчутні температурні аномалії та хвилі спеки будуть у північних та північно-східних областях країни. Загальний сценарій сезону обіцяє бути помірним. Завдяки перебудові атмосферних процесів, тривалі періоди задухи змінюватимуться прохолоднішими днями, а кількість опадів загалом по країні залишатиметься в межах норми.

