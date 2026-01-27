Погода на фронті різко зміниться: як морози впливають на ведення війни

ЗСУ / © Getty Images

Україну очікує короткочасне потепління: 28–29 січня майже по всій країні встановиться плюсова температура. За прогнозами синоптиків це спричинить ожеледицю, тумани та танення снігу. Однак уже наприкінці тижня арктичні маси принесуть нове суворе похолодання, яке безпосередньо вплине на умови ведення бойових дій.

ТСН.ua зібрав прогноз погоди на прифронтових територіях, та думки військових, як це вплине на ведення бойових дій.

За даними синоптикині Наталії Діденко, вже 28 та 29 січня денна температура в Україні коливатиметься від 0 до +6 градусів. Проте радість від тепла затьмарять складні метеоумови: відлига супроводжуватиметься мокрим снігом, дощами та ожеледдю.

Прогноз погоди у Харківській області

За інформацією ГУ ДСНС у Харківській області, вночі та вранці місто накриє ожеледь, а на дорогах утвориться ожеледиця (I рівень небезпечності). В обласному центрі та регіоні 28 січня очікується різка зміна погоди.

Прогноз погоди на Харківщині. / © Укргідрометцентр

Дані сервісу Meteofor свідчать, що 29 січня температура підскочить до +2 градусів після нещодавніх -12°C. Проте потепління буде недовгим: з 31 січня стовпчики термометрів знову впадуть до -11°C, а в першій декаді лютого морози можуть зміцніти до -17 градусів.

Прогноз погоди у Донецькій області

Як повідомили у ДСНС України, Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні явища на дорогах Донецької області. Через перепади температур тротуари та автошляхи перетворяться на ковзанку. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Просимо мешканців області зважати на погодні умови. Будьте обережні на дорогах і тротуарах, а за можливості плануйте свої справи з урахуванням негоди», — попереджають рятувальники.

Прогноз погоди у Запорізькій області

У Запорізькому регіоні 28 січня синоптична ситуація суттєво погіршиться. ГУ ДСНС у Запорізькій області повідомляє про очікуваний туман, мокрий сніг та дощ. Видимість на автошляхах знизиться до 100–500 метрів, що критично для пересування як цивільного, так і військового транспорту. Температура вдень підніметься до +2…+7°C.

«У зв’язку з цим рятувальники закликають громадян дотримуватися правил особистої безпеки. Звертаємося до водіїв: рухайтеся лише з увімкненими габаритними вогнями, ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями. Під час керування автотранспортом будьте особливо уважними та обережними», — зуважили в ДСНС.

Прогноз погоди у Дніпропетровській області

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології теж попередив про складні погодні умови 28 січня. У Дніпрі та області, крім туману, прогнозують інтенсивне налипання мокрого снігу (до 34 мм) та ожеледь. Такі умови можуть призвести до обривів ліній електропередач та ускладнення логістики.

Прогноз погоди у Дніпропетровській області. / © Укргідрометцентр

Яка ситуація на фронті через погоду

Погодні умови вносять суттєві корективи у бойові дії. Військові зазначають, що холод стає додатковим випробуванням для обох сторін, проте логістичні проблеми росіян роблять їх вразливішими. Офіцер бригади «Рубіж» НГУ Володимир Черняк у коментарі для «24 Каналу» зазначив, що через погану евакуацію окупанти гинуть навіть від легких травм.

«Від морозів противник страждає значно більше з огляду на ставлення росіян до своїх військовослужбовців та їхньої логістики. Ми зараз фіксуємо, що отримавши навіть незначні поранення, росіяни можуть просто замерзнути на смерть у своїх бліндажах. У них, якщо і є евакуація, чекати на неї треба дуже довго», — наголосив Черняк.

Також генерал армії Микола Маломуж у коментарі для «24 Каналу» розвінчав міф про «непереможність» окупантів у зимових умовах. Попри регулярні заяви Кремля про те, що холоди нібито є звичною та комфортною стихією для російських військ, реальність на полі бою доводить протилежне.

«Ми також враховуємо всі фактори. Ми на своїй землі, маємо сили та засоби для захисту. Тим паче, що перебуваємо в обороні. У містах та місцях, де вони намагаються атакувати, ми добре володіємо й оперативною, і бойовою ситуацією. Тому ворогу не вдається легко завойовувати якісь позиції», — підкреслив Маломуж.

