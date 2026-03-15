Погода на понеділок, 16 березня: які регіони України накриє негода
У східних областях очікуються мокрий сніг.
Погода в Україні у понеділок, 16 березня, почне змінюватися. Похолодання, яке заздалегідь прогнозували фахівці, почне відчуватися у кількох північних областях, у східному регіоні.
Про це повідомив «Укргідрометцентр».
Яка погода в Україні буде в понеділок, 16 березня
У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Середня нічна температура повітря +3 +1 градус, денна +12 +15 градусів.
У північних областях мінлива хмарність, місцями сонячно, ясно, малохмарно, без опадів. Нічна температура повітря 0 +3 градуси, денна +10 +12 градусів.
У центральних областях сонячно, ясно, малохмарно, місцями мінлива хмарність, без опадів. Нічна температура повітря +3 +1 градус, денна +10 +12 градусів.
У південних областях мінлива хмарність без опадів, місцями невеликий дощ. Нічна температура повітря +4 +2 градуси, денна +9 +11 градусів.
У східних областях мінлива хмарність, місцями хмарно, невеликий дощ місцями з мокрим снігом. Нічна температура повітря +2 +4 градуси, денна +7 +9 градусів.
Раніше повідомлялося, що зміниться синоптична картина в Україні через потужний антициклон зі Східноєвропейської рівнини. Він принесе переважно суху та сонячну погоду, проте українцям варто готуватися до перших весняних температурних гойдалок — очікується похолодання на 2-4 градуси та небезпечні штормові пориви вітру.