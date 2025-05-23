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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
44
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Погода на суботу, 24 травня: синоптикиня сказала, де вдарить спека

У суботу погода в Україні буде різною — у західних областях очікується прохолода, а на сході та півдні — до 29 градусів тепла.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України повернулося тепло

До України повернулося тепло / © unsplash.com

В Україні, 24 травня, очікується значний температурний контраст: від +9°С на заході до +29°С на сході та півдні.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу спекотно буде у східних областях, у південній частині, а також у Дніпрі з районами +24…29°С.

«24 і 25 травня у Києві очікуються дощі та ще й з грозами. Дощі будуть вже літнього характеру. Температура повітря у суботу близько +20 градусів, у неділю близько +18 градусів», — написала вона.

Найхолоднішою очікується завтра погода на заході України, прогнозують +9…14°С. На решті території України буде +20…25°С.

Дощі з грозами пройдуть у більшості областей, окрім півдня та південного сходу України.

«Нестійка погода з температурними контрастами, спекою на сході та холодом на заході, із стрибками атмосферного тиску може негативно вплинути на стан здоров’я людей із серцево-судинними недугами», — попередила синоптикиня.

Раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня. Детальніше читайте у нашій новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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