Погода на сьогодні, 11 грудня: синоптики попереджають про небезпеку

Погода зіпсується / © unsplash.com

Сьогодні, 11 грудня в Україні буде хмарно протягом дня. У деяких областях очікується невеликий дощ.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер західний, південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с.

«Сьогодні вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях ітиме невеликий дощ, на північному сході країни — з мокрим снігом. На решті території без опадів», — йдеться в повідомленні.

У денні години прогнозують +4…9°С, дещо прохолодніше буде на сході та північному сході країни, там протягом доби 0…+5°С.

«Уночі та вранці 11 грудня в Україні туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — попередили синоптики.

У Києві хмарно. Вночі пройшов невеликий дощ, але вдень опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вдень у межах +4…9°С. У столиці +5…7°С.

