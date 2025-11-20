ТСН у соціальних мережах

Погода на сьогодні, 20 листопада: синоптики оновили прогноз

Сьогодні, за даними синоптиків, у низці регіонів очікуються дощі.

Погода зміниться

Погода зміниться / © Pixabay

Сьогодні, 20 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди пройдуть дощі.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вдень опади прогнозують у східних та більшості центральних областей, а також у Карпатах і на Закарпатті. На решті території — без дощів. Вітер переважатиме південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від +2°С до -3°С, вдень становитиме +4…+9°С. На півдні й південному сході вночі +3…+8°С, вдень +11…+16°С. У Карпатах вночі прогнозують -3…-8°С, вдень буде лише 0…+5°С.

У Києві та області — хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер з південного сходу, 5-10 м/с. По області вночі температура буде в межах від +2°С до -3°С, вдень +4…+9°С. У столиці вночі очікується 0…-2°С, вдень +4…+6°С.

Раніше синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. За його даними, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз та стійкий сніговий покрив.

