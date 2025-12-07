- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
Погода на сьогодні, 7 грудня: штормовий вітер та похолодання
У неділю погодні умови погіршаться. За даними синоптиків, стане холодніше.
У неділю, 7 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру.
Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».
Згідно з прогнозом синоптиків, по всій території хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.
У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.
У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.
Раніше синоптикиня повідомила, що цієї зими сильних морозів не буде. За її даними, цього року також очікуємо, що десь на 1,5 — 2 градуси температура буде вищою для зимових місяців.