Укрaїнa
314
1 хв

Погода на сьогодні, 7 грудня: штормовий вітер та похолодання

У неділю погодні умови погіршаться. За даними синоптиків, стане холодніше.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зміниться

Погода зміниться / © Pixabay

У неділю, 7 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомив «Український гідрометеорологічний центр».

Згідно з прогнозом синоптиків, по всій території хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; на півдні країни та Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Раніше синоптикиня повідомила, що цієї зими сильних морозів не буде. За її даними, цього року також очікуємо, що десь на 1,5 — 2 градуси температура буде вищою для зимових місяців.

