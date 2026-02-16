Погода на сьогодні: штормитиме в усіх регіонах України

Погода зіпсується / © pexels.com

Сьогодні, 16 лютого, в Україні прогнозується морозна погода. Йтиме сніг, на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Вітер переважно північно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме -7…12°С. На Прикарпатті та півночі країни -4…9°С. У більшості центральних та Сумській областях від +3°С до -2°С. На сході та південному сході +3…8°С.

Погода у Києві та області

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви до 15-18 м/с. Вранці хуртовини. Температура по області вдень становитиме -4…9°С. У Києві прогнозують -7…9°С.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик попередив українців про різке погіршення погоди та ожеледицю. Пік морозів припаде на 16 та 17 лютого.