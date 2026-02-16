ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
1 хв

Погода на сьогодні: штормитиме в усіх регіонах України

Робочий тиждень Україні розпочнеться складними погодними умовами. Синоптики обіцяють похолодання, сніг та ожеледицю.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © pexels.com

Сьогодні, 16 лютого, в Україні прогнозується морозна погода. Йтиме сніг, на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Вітер переважно північно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

У західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця.

Температура вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях становитиме -7…12°С. На Прикарпатті та півночі країни -4…9°С. У більшості центральних та Сумській областях від +3°С до -2°С. На сході та південному сході +3…8°С.

Погода у Києві та області

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви до 15-18 м/с. Вранці хуртовини. Температура по області вдень становитиме -4…9°С. У Києві прогнозують -7…9°С.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптик попередив українців про різке погіршення погоди та ожеледицю. Пік морозів припаде на 16 та 17 лютого.

Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie