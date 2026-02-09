Погода на сьогодні: українців попередили про небезпеку

Морози повертаються / © pexels.com

Сьогодні, 9 лютого, в Україні прогнозується морозна погода. Ітиме невеликий сніг. Вітер переважно північний, 5-10 м/с

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

На дорогах — ожеледиця. У більшості західних, південних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

Температура вдень становитиме -7…12°С. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни буде -3…8°С. На Закарпатті вдень +1…6°С.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та столиці. 9 лютого на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики. До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.