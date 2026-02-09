ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
426
Час на прочитання
1 хв

Погода на сьогодні: українців попередили про небезпеку

Робочий тиждень почнеться з морозної погоди. Також очікуються сніг та ожеледиця на дорогах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Морози повертаються

Морози повертаються / © pexels.com

Сьогодні, 9 лютого, в Україні прогнозується морозна погода. Ітиме невеликий сніг. Вітер переважно північний, 5-10 м/с

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

На дорогах — ожеледиця. У більшості західних, південних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів.

Температура вдень становитиме -7…12°С. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни буде -3…8°С. На Закарпатті вдень +1…6°С.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та столиці. 9 лютого на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики повідомили, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики. До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.

Дата публікації
Кількість переглядів
426
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie