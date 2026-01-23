Погода на сьогодні: в Україні очікується потепління та сніг

23 січня в Україні прогнозується хмарна погода / © pexels.com

Сьогодні, 23 січня, в Україні очікується невеликий сніг, буде хмарно. Вітер східний, 5–10 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«В країні триватиме подальше послаблення морозу через зміну синоптичної ситуації. Атмосферний тиск і надалі знижуватиметься, холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу поступово відступатиме, натомість поширюватиметься значно тепліше й вологіше повітря з боку Чорного моря та Балкан. Такі умови принесуть хмарну погоду, у більшості областей очікується невеликий сніг», — йдеться в повідомленні.

На північному сході країни вдень -5…10°С; на півдні, у Закарпатті та Прикарпатті від -3°С до +2°С; на решті території вдень -2…7°С.

У Київській області та столиці невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області -2…7°С.

Раніше синоптики повідомили, що в Україні потихеньку денна температура ставатиме вищою, хоча вночі буде ще дуже холодно, а вже від 25–26 січня нарешті денна температура повітря досягатиме нуля і навіть невеликих «плюсів.