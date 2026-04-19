Погода на сьогодні: весняне тепло повертається, але є один нюанс

Сьогодні буде тепло

Сьогодні, 19 квітня, у більшості областей України температура повітря підніметься, але пройдуть дощі.

Про це повідомили в «Укргідрометцентрі».

Погода в Україні у неділю, 19 квітня

У західних областях України очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями може спостерігатися туман. Вітер північного напрямку, 3−8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +13…+18 градусів.

У північних регіонах уночі без опадів, вдень місцями очікується невеликий дощ. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря уночі становитиме +1…+6 градусів, вдень +8…+13 градусів.

У центральних регіонах прогнозується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +12…+17 градусів.

На півдні переважно без опадів, лише у Криму та Приазов’ї пройдуть дощі. Вітер північний, північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря уночі становитиме +3…+8 градусів, вдень +13…+18 градусів.

На сході місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря уночі +3…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Погода у Києві та області

У неділю, 19 квітня, у Києві та області прогнозують мінливу хмарність, опадів не очікується. Температура на Київщині становитиме вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 9-14°. У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Раніше синоптики повідомляли, що Україна опинилася в епіцентрі активних атмосферних фронтів, які принесуть суттєве зниження температури та нічні заморозки.