Погода на тиждень 21-27 квітня: синоптик повідомив, коли знову похолодає

До України прийшло потепління / © Associated Press

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В Україні наступного тижня — 21-27 квітня, переважатиме по-літньому тепла та сонячна погода, але вихідними похолодає, а також пройдуть дощі.

Про погоду на тиждень повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 21 квітня, на всій території України очікується переважно сонячна і тепла погода, без опадів. У нічний та ранковий час місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень на Лівобережжі південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6…+13 °С, вдень +20…+25 °С; у Приазов’ї, Криму та Карпатах +14…+19 °С.

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У вівторок, 22 квітня, вночі у Приазов’ї, вдень місцями у Криму, Карпатах та на Закарпатті пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. В інших регіонах країни без опадів. Вночі та вранці місцями буде спостерігатися слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13 °С, у західній частині місцями до +16 °С; вдень +21…+27 °С.

У середу, 23 квітня, нестійка погода передбачається у західній частині країни. Тут пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. В решті областей України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+15 °С, вдень +23…+28 °С, на узбережжі морів та на крайньому заході +17…+22 °С.

У четвер, 24 квітня, на більшій частині території України утримається тепла погода без опадів. Лише у північних та західних областях під впливом малорухомого атмосферного фронту пройдуть короткочасні дощі та грози. На крайньому заході вдень місцями можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+15 °С, вдень +23…+28 °С.

У п’ятницю, 25 квітня, вночі у західних областях, вдень на більшій частині території країни пройдуть невеликі, подекуди помірні короткочасні дощі у супроводі гроз. Вітер переважатиме південно-східний, 5 — 10 м/с, при грозах місцями посилюватиметься до 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С; у західних, південно-східних областях та Криму +13…+18 °С.

У суботу, 26 квітня, під впливом циклонічної діяльності по всій Україні очікується нестійка та прохолодна погода. Пройдуть дощі, вдень місцями на Лівобережжі значні. В окремих пунктах можливі грози, град та шквали 15 — 20 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в західних областях протягом доби очікується в межах +4…+11 °С, на решті території країни вночі +8…+13 °С, вдень +13…+18 °С.

У неділю, 27 квітня, вночі у північних та східних областях пройдуть дощі, в решті регіонів без істотних опадів. Вдень також у більшості областей буде сухо. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у північних, центральних та західних областях місцями можливі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, у західній частині на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С, вдень +6…+12 °С, на південному сході України +13…+18 °С.