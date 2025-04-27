В останні дні квітня в Україні можливі заморозки

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Холодне арктичне повітря, яке насувається на Україну, принесе з собою низькі температури. Тож в останні дні квітня буде прохолодно, а вночі навіть можливі заморозки.

Про те, якою буде погода в Україні наступного тижня від 28 квітня до 4 травня, розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

«Наприкінці квітня під впливом арктичної повітряної маси очікуються низькі температури, а також заморозки у нічний та ранковий час. Але вже від середини тижня до нас повернеться тепла погода, яка буде відповідати кліматичній нормі для цієї пори року. Періодично протягом тижня прогнозуються дощі різної інтенсивності, оскільки переважатиме знижений атмосферний тиск та атмосферні фронти», — повідомив синоптик.

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У понеділок, 28 квітня, Україна перебуватиме під впливом антициклону. Тож у всіх регіонах буде сухо та холодно. Вітер буде змінювати напрямок та віятиме зі швидкістю 3–8 м/с. Вночі температура повітря опуститься до +1…+6 °C, також можливі заморозки до –5 °C у більшості областей.

Вдень повітря прогріється в середньому до +13…+18 °C, а на Закарпатті навіть до +21°C. Холодніше всього буде у східних регіонах — +8…+13 °C.

У вівторок, 29 квітня, опадів також не передбачається, погода буде малохмарною та вітряною. Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с, вдень — південно-західний, 5–10 м/с, на півночі Лівобережжя можливі пориви до 15–17 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах +2…+7 °C, але у східних областях та Криму можливі заморозки до –3 °C. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 °C. Тепліше буде на південному заході країни — від +18 до +23 °C.

У середу, 30 квітня, вночі буде сухо, а вдень невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами, пройдуть у Центрі та на Заході України. В інших регіонах знову буде суха погода. Швидкість північно-західного вітру становитиме 5–10 м/с.

Температура повітря в нічні години очікується від +6 до +11 °C, у Криму буде холодніше — +1…+6 °C. Вдень буде по-весняному тепло — +16…+21°C, а на Півдні та Заході — місцями до +22…+26 °C.

У четвер, 1 травня, вдень можливі невеликі короткочасні дощі та грози у північних, центральних та західних областях. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

З початком травня ночі стануть теплішими, у більшості областей очікується +7…+12 °C. Вдень сонце прогріє повітря до +18…+23 °C.

У п’ятницю, 2 травня, на переважній частині території України буде суха погода. Невеликі дощі з грозами можливі лише подекуди у Криму, в Одеській області та ближче до західних кордонів України. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, але у на півдні буде сильнішим — 7–12 м/с.

Вночі температура коливатиметься в діапазоні +7…+12 °C, а вдень повітря прогріється до +17…+22 °C. Втім у північних областях буде дещо прохолодніше: вночі +2…+7 °C, вдень +13…+18 °C.

У суботу, 3 травня, в Україну прийдуть великі дощі, можливі грози. Особливо дощитиме у Криму, Приазов’ї та у східних областях. Вітер змінних напрямків 3–8 м/с, але на Заході вдень буде значно сильнішим — 9–14 м/с.

Нічна температура залишиться незмінною — +7…+12 °C. А вдень буде дещо прохолодніше — +13…+18 °C. Тепліше буде у центральних областях та на Одещині — +17…+22 °C.

У неділю, 4 травня, знов похолодає та дощитиме. Вночі невеликі опади очікуються на Сході країни, а вдень — у західних областях. В інших регіонах буде без істотних опадів. Вітер західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до +5…+10 °C. Вдень термометри покажуть лише +12…+17 °C, і тільки в Одеській області збережеться травневе тепло — до +21 °C.

Нагадаємо, заморозки у травні знов зіпсують погоду. Синоптики попередили про неприємні погодні умови на початку останнього місяця весни.