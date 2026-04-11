Погода на Великдень: де потеплішає до +14
Мінусова температура прогнозується тільки в нічний час доби, тоді як вдень місцями стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів
У неділю, 12 квітня, в Україні буде дощова погода, проте трохи потеплішає.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«Якщо сьогодні вдень очікується +4+9 градусів, то завтра скромно, але все ж +8+12 градусів, а на сході до +14 градусів. Уникнуть опадів Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини та Донеччини», — зазначила вона.
Погода на Великдень у Києві
У Києві на Великдень очікується часом дощ, більш ймовірний від обіду, в другій половині дня помірніший.
Найближчої ночі в Києві +1+3 градуси, при проясненнях можливі заморозки 0-2 градуси, завтра вдень у столиці +8, +9 градусів.
Раніше повідомлялося, що низку областей накрили снігопади у квітні.
Синоптик Іван Семиліт повідомляв, що уже найближчими днями погодна ситуація почне стабілізуватися. Спершу у західних областях, а згодом і по всій країні, переважатиме суха погода без опадів. Це пов’язано з приходом антициклону з південного заходу, який принесе більше сонячних прояснень.