Погода на Великдень: де потеплішає до +14

Українців здивує погода на Великдень

У неділю, 12 квітня, в Україні буде дощова погода, проте трохи потеплішає.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Якщо сьогодні вдень очікується +4+9 градусів, то завтра скромно, але все ж +8+12 градусів, а на сході до +14 градусів. Уникнуть опадів Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини та Донеччини», — зазначила вона.

Погода на Великдень у Києві

У Києві на Великдень очікується часом дощ, більш ймовірний від обіду, в другій половині дня помірніший.

Найближчої ночі в Києві +1+3 градуси, при проясненнях можливі заморозки 0-2 градуси, завтра вдень у столиці +8, +9 градусів.

Раніше повідомлялося, що низку областей накрили снігопади у квітні.

Синоптик Іван Семиліт повідомляв, що уже найближчими днями погодна ситуація почне стабілізуватися. Спершу у західних областях, а згодом і по всій країні, переважатиме суха погода без опадів. Це пов’язано з приходом антициклону з південного заходу, який принесе більше сонячних прояснень.