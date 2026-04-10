Погода на Великдень: який "сюрприз" очікує українців
Похолодання очікується практично на всій території України, проте вже проглядається тенденція до потепління.
Погода в Україні до кінця тижня буде не дуже комфортною. Великдень також не потішить теплом.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
«11-12 квітня в Україні втримається холодна погода з денною температурою повітря +6+11 градусів, вночі ще є ймовірність заморозків, у неділю на сході потеплішє до +12+15 градусів», — зазначила вона.
Повсюди переважатиме волога повітряна маса, часом дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.
Погода у Києві
У Києві 11-12 квітня — вогко та холодно, періодично дощ. У суботу +5+7 градусів, у неділю +8+10 градусів.
Раніше повідомлялося, що низку областей накрили снігопади у квітні.
Синоптик Іван Семиліт повідомляв, уже найближчими днями погодна ситуація почне стабілізуватися. Спершу у західних областях, а згодом і по всій країні, переважатиме суха погода без опадів. Це пов’язано з приходом антициклону з південного заходу, який принесе більше сонячних прояснень.