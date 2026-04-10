ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

Погода на Великдень: який "сюрприз" очікує українців

Похолодання очікується практично на всій території України, проте вже проглядається тенденція до потепління.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вихідними буде холодно

Вихідними буде холодно / © Associated Press

Погода в Україні до кінця тижня буде не дуже комфортною. Великдень також не потішить теплом.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«11-12 квітня в Україні втримається холодна погода з денною температурою повітря +6+11 градусів, вночі ще є ймовірність заморозків, у неділю на сході потеплішє до +12+15 градусів», — зазначила вона.

Повсюди переважатиме волога повітряна маса, часом дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

Погода у Києві

У Києві 11-12 квітня — вогко та холодно, періодично дощ. У суботу +5+7 градусів, у неділю +8+10 градусів.

Раніше повідомлялося, що низку областей накрили снігопади у квітні.

Синоптик Іван Семиліт повідомляв, уже найближчими днями погодна ситуація почне стабілізуватися. Спершу у західних областях, а згодом і по всій країні, переважатиме суха погода без опадів. Це пов’язано з приходом антициклону з південного заходу, який принесе більше сонячних прояснень.

Дата публікації
Кількість переглядів
474
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie