Погода вихідними, 26-27 липня: синоптики здивували прогнозом

До України повертається спека / © unsplash.com

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В Україні наприкінці тижня знову почнуться дощі, а спека наростатиме у деяких регіонах.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

У суботу, 26 липня, короткочасні дощі прогнозуються на більшій частині території України: зливи слід очікувати на заході, у центрі та на півночі України. Найспекотніше цього дня буде на південному сході та півдні. Там стовпчик термометра вдень може сягати позначки +35 градусів.

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У Києві температура не підійматиметься вище +30 градусів.

У неділю, 27 липня, короткочасні опади знов можливі в тих самих регіонах, де були попереднього дня. На більшості території України вночі можливі +16… +20 градусів, у денні години до +28… +30 градусів. У низці центральних регіонів, на сході, південному сході та півдні вдень очікується спека понад +30 градусів з максимумом на рівні +36 градусів.

Раніше синоптики дали прогноз, яким буде липень в Україні. Липень прогнозується не лише спекотним, а ще й посушливим. Середня місячна кількість опадів очікується 25–73 мм, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 84–109 мм, що менше за норму (64–79%).