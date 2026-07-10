ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Погода на вихідних здивує: чого чекати українцям 11–12 липня

В Україні протягом вихідних, 11–12 липня, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Водночас уже з наступного тижня очікується потепління без надзвичайної спеки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Погода в Україні

Погода в Україні / © pixabay.com

На вихідних, 11–12 липня, у більшості областей України очікуються локальні короткочасні дощі, однак подекуди з’являтимуться сонячні прояснення.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, у суботу переважно суха погода очікується на південному сході, а в неділю — у центральних і південних областях.

Температура повітря залишатиметься помірною. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25 градусів, у південній частині країни — +25…+28 градусів.

У Києві 11 та 12 липня прогнозують короткочасні дощі, місцями можливі грози. Максимальна температура становитиме +20…+22 градуси.

Синоптикиня порадила тим, хто планує відпочинок на природі, взяти із собою парасолі, дощовики, тепліший одяг і сухе змінне взуття.

Водночас уже з наступного тижня у Києві та по всій Україні стане тепліше. За словами Діденко, надзвичайна спека наразі малоймовірна.

Раніше ми повідомляли, що аномальна спека повертається до України. Після 17 липня температура підніметься до +36.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie