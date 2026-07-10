Погода на вихідних здивує: чого чекати українцям 11–12 липня

Погода в Україні / © pixabay.com

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На вихідних, 11–12 липня, у більшості областей України очікуються локальні короткочасні дощі, однак подекуди з’являтимуться сонячні прояснення.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, у суботу переважно суха погода очікується на південному сході, а в неділю — у центральних і південних областях.

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Температура повітря залишатиметься помірною. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25 градусів, у південній частині країни — +25…+28 градусів.

У Києві 11 та 12 липня прогнозують короткочасні дощі, місцями можливі грози. Максимальна температура становитиме +20…+22 градуси.

Синоптикиня порадила тим, хто планує відпочинок на природі, взяти із собою парасолі, дощовики, тепліший одяг і сухе змінне взуття.

Водночас уже з наступного тижня у Києві та по всій Україні стане тепліше. За словами Діденко, надзвичайна спека наразі малоймовірна.

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Раніше ми повідомляли, що аномальна спека повертається до України. Після 17 липня температура підніметься до +36.

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