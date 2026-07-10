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Погода на вихідних здивує: чого чекати українцям 11–12 липня
В Україні протягом вихідних, 11–12 липня, пройдуть короткочасні дощі, місцями можливі грози. Водночас уже з наступного тижня очікується потепління без надзвичайної спеки.
На вихідних, 11–12 липня, у більшості областей України очікуються локальні короткочасні дощі, однак подекуди з’являтимуться сонячні прояснення.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її прогнозом, у суботу переважно суха погода очікується на південному сході, а в неділю — у центральних і південних областях.
Температура повітря залишатиметься помірною. Удень стовпчики термометрів показуватимуть +20…+25 градусів, у південній частині країни — +25…+28 градусів.
У Києві 11 та 12 липня прогнозують короткочасні дощі, місцями можливі грози. Максимальна температура становитиме +20…+22 градуси.
Синоптикиня порадила тим, хто планує відпочинок на природі, взяти із собою парасолі, дощовики, тепліший одяг і сухе змінне взуття.
Водночас уже з наступного тижня у Києві та по всій Україні стане тепліше. За словами Діденко, надзвичайна спека наразі малоймовірна.
Раніше ми повідомляли, що аномальна спека повертається до України. Після 17 липня температура підніметься до +36.