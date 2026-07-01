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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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600
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Погода погіршується: де сьогодні будуть грози, град та шквали

На Заході України оголошено перший рівень небезпечності через різку зміну погодних умов.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Погода в Україні 1 липня

Погода в Україні 1 липня / © pixabay.com

В Україні, у західному регіоні, оголошено перший рівень небезпечності через різку зміну погодних умов.

Про це передає Укргідометцентр.

За словами синоптиків, завтра, 2 липня у західних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше ми писали, що до України слідом за рекордною спекою до +38 градусів до країни прорветься циклон із північного заходу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
600
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