- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 1 хв
Прогноз погоди на 22 вересня: в Україні буде сухо і тепло
У понеділок, 22 вересня, в Україні попри хмарність буде переважно без опадів.
В понеділок, 22 вересня, в Україні очікується тепла та суха погода без опадів. Вночі та вранці можливі тумани переважно в Карпатському регіоні.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, а вдень сягне +22…+27°.
Погода у Києві та області
У Києві та області 22 вересня також буде невелика хмарність та без опадів. Вітер — переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по Київській області вночі опуститься до +10…+15°, а вдень прогріється до +22…+27°. У Києві вночі очікується +13…+15°, вдень — +25…+27°.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода у вересні. Початок вересня в Україні був досить теплим, однак похолодання очікуються вже з третьої декади місяця.