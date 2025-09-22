Прогноз погоди на 22 вересня: в Україні буде сухо і тепло

В Україні очікується хмарна погода / © unsplash.com

В понеділок, 22 вересня, в Україні очікується тепла та суха погода без опадів. Вночі та вранці можливі тумани переважно в Карпатському регіоні.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр на своїй сторінці у Facebook.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15°, а вдень сягне +22…+27°.

Погода у Києві та області

У Києві та області 22 вересня також буде невелика хмарність та без опадів. Вітер — переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області вночі опуститься до +10…+15°, а вдень прогріється до +22…+27°. У Києві вночі очікується +13…+15°, вдень — +25…+27°.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода у вересні. Початок вересня в Україні був досить теплим, однак похолодання очікуються вже з третьої декади місяця.