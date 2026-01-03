- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 2 хв
Погода показує характер: температурні гойдалки 4 січня розділять країну навпіл
У неділю, 4 січня, погода в Україні буде неоднорідною. Поки на півдні та сході буде «каша» з дощу та мокрого снігу, північ і захід почне підморожувати.
Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз на найближчу добу. Неділя 4 січня принесе ускладнення погодних умов у низці областей через опади та налипання мокрого снігу. Синоптики також попереджають про небезпеку на дорогах — більшість регіонів скує ожеледиця.
Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Де будуть опади
Атмосферний фронт зіпсує погоду у більшості регіонів країни. У південних, східних та центральних областях очікуються мокрий сніг та дощ.
У цих регіонах синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь на дротах та деревах. Також на південному сході буде вітряно — очікуються пориви 15–20 м/с.
На решті території, у західних та північних регіонах — без істотних опадів, але хмарно.
Важливе попередження для водіїв: на дорогах країни, крім південної частини, місцями утвориться ожеледиця.
Температурний режим: повернення морозів
Температура повітря суттєво різнитиметься залежно від регіону:
Основна частина країни: вночі вдарять морози 5–10°, вдень очікується 0–5° морозу.
Карпати: тут буде найхолодніше — вночі 8–13° морозу.
Південь та південний схід: тут найтепліше — вночі від 3° морозу до 2° тепла, а вдень повітря прогріється до 1–6° тепла (в Криму до 9° тепла).
Погода у Києві та області
У столиці 4 січня буде сухо, але холодно.
Київ: вночі 6–8° морозу, вдень 1–3° нижче нуля.
Область: вночі 5–10° морозу, вдень 0–5° зі знаком «мінус».
На дорогах Київщини та столиці місцями очікується ожеледиця, тож водіям та пішоходам варто бути обережними.
Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують, що у січні 2026 року середня місячна температура буде нижчою від норми. Проте кількість опадів у перший місяць нового року не буде перевищувати норму.