Україну очікують температурні гойдалки: синоптикиня здивувала прогнозом погоди на 14 травня

Дощ / © unsplash.com

У середу, 14 травня, частину України накриють дощі та грози, водночас в інших регіонах утримається суха погода. Найпрохолодніше буде в центральних і північних областях, а найвищу температуру прогнозують на сході країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

За прогнозом Діденко, Лівобережжя України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів. Там очікуються періодичні дощі, місцями можливі грози. Натомість значна частина Правобережжя опиниться у зоні дії антициклону, тому істотних опадів не прогнозують.

Найнижча температура повітря очікується у смузі від Чернігівщини через Черкащину та Кропивницький до Миколаївщини — вдень там прогнозують +12…+14 градусів. Найтепліше буде у східних областях, де повітря прогріється до +20…+23 градусів. На решті території України температура становитиме +14…+17 градусів.

Погода в Києві

У Києві 14 травня місцями можливий дощ, ймовірніше — у вечірні години. Вдень у столиці очікується близько +16 градусів.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що прохолодна погода в Україні триватиме ще кілька днів, проте вже наприкінці тижня країну накриє справжня літня спека.

