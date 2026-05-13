Україну очікують температурні гойдалки: синоптикиня здивувала прогнозом погоди на 14 травня

Погода в Україні 14 травня буде неоднорідною: частина регіонів залишиться без опадів, а в інших прогнозують дощі з грозами. Температура коливатиметься від +12 до +23 градусів.

Дощ / © unsplash.com

У середу, 14 травня, частину України накриють дощі та грози, водночас в інших регіонах утримається суха погода. Найпрохолодніше буде в центральних і північних областях, а найвищу температуру прогнозують на сході країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, Лівобережжя України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів. Там очікуються періодичні дощі, місцями можливі грози. Натомість значна частина Правобережжя опиниться у зоні дії антициклону, тому істотних опадів не прогнозують.

Найнижча температура повітря очікується у смузі від Чернігівщини через Черкащину та Кропивницький до Миколаївщини — вдень там прогнозують +12…+14 градусів. Найтепліше буде у східних областях, де повітря прогріється до +20…+23 градусів. На решті території України температура становитиме +14…+17 градусів.

У Києві 14 травня місцями можливий дощ, ймовірніше — у вечірні години. Вдень у столиці очікується близько +16 градусів.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що прохолодна погода в Україні триватиме ще кілька днів, проте вже наприкінці тижня країну накриє справжня літня спека.

