Погода різко зміниться: Україну накриє циклон із опадами

Синоптики попереджають про циклон

Початок квітня в Україні буде мінливим. Погода почне змінюватися, адже на територію країни насувається циклон, який принесе опади та нестійку атмосферу. Водночас у більшості регіонів збережеться відносно тепла погода.

Про це повідомляє meteoprog.

За прогнозами синоптиків, уже наступного тижня, від 30 березня по 5 квітня, через зниження атмосферного тиску та активізацію атмосферних фронтів кількість дощів зросте, особливо на заході та півдні. Подекуди опади можуть бути значними, а в Карпатах не виключений мокрий сніг.

Погода в Україні на наступний тиждень

Загалом по Україні переважатиме хмарна та волога погода з періодичними дощами й туманами. На заході країни стане прохолодніше через надходження повітря з півночі Європи. Водночас у центральних, південних і східних областях температура залишатиметься досить високою і навіть перевищуватиме кліматичну норму для початку квітня.

Синоптики уточнюють, що на старті тижня дощі пройдуть майже по всій території України. Виняток — нічні години на півночі та в більшості західних областей.

Температура повітря становитиме вночі +3…+8°C, вдень +9…+14°C, а на заході вдень +6…+11°C. Тим часом у південних і східних регіонах — тепліше: вночі +6…+11°C, вдень +14…+19°C.

У гірських районах очікується ще прохолодніша погода: вночі до 0…+5°C, вдень +2…+7°C, із можливим мокрим снігом.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с. Під час опадів видимість на дорогах може знижуватися до 1-3 км.

Синоптики попереджають: початок квітня принесе контрастну погоду — поєднання тепла, дощів і локального похолодання, тому варто бути готовими до різких змін умов.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 30 березня, буде дощовою та поки що незначним похолоданням на заході.

Раніше синоптикиня вже попереджала про різке похолодання. За її словами Україну накривають погодні «гойдалки».