Синоптики попереджають про нестійку погоду в Україні / © iStock

Реклама

Упродовж нового тижня на території України очікується нестійка погода. Атмосферні процеси над Європою спричинять зміни температури, тиску та випадання опадів у більшості областей.

Про це синоптик Ігор Кібальчич повідомив 16 листопада.

Понеділок, 17 листопада

Вночі дощі можливі у північних, центральних та східних регіонах, вдень — переважно на заході. Вітер південного або південно-західного напрямку, подекуди з поривами до 15–20 м/с. Температура вночі +3…+9 °С, вдень +9…+14 °С, на півдні та Прикарпатті до +18 °С.

Реклама

Вівторок, 18 листопада

Невеликі дощі очікуються на заході, вдень вони поширяться на північні та центральні області. На південному заході можливий туман. Температурний фон: вночі +5…+11 °С, у західній частині місцями до –2 °С; вдень +12…+17 °С, на заході та півночі +2…+7 °С.

Середа, 19 листопада

Опади прогнозуються у більшості регіонів: дощ, місцями мокрий сніг на північному заході. Найсухіше буде на південному сході. Температура у західних та північних областях — від –2 °С вночі до +4 °С вдень; на решті території вночі +4…+11 °С, вдень +5…+11 °С, у Криму до +18 °С.

Четвер, 20 листопада

Вночі дощі охоплять південь, центр і північ, а вдень збережуться лише на сході. Температура в західних і північних областях становитиме від –3 °С до +5 °С, в інших регіонах — +3…+10 °С.

П’ятниця, 21 листопада

Очікується переважно малохмарна та суха погода. Місцями можливий туман. Температура вночі коливатиметься від –5 °С на півночі та заході до +6 °С у центральних і південних областях; вдень +2…+8 °С, у Криму та на півдні тепліше — до +14 °С.

Реклама

Субота, 22 листопада

У західних областях — дощ та мокрий сніг, можливе налипання снігу й ожеледиця. У другій половині дня опади ймовірні також на півночі. Температура на північному заході — від –2 °С до +3 °С, на решті території вночі +2…+8 °С, вдень +8…+13 °С, на півдні та у Криму — до +16 °С.

Неділя, 23 листопада

Вночі опади можливі на півдні та сході, вдень погода проясниться по всій країні. Температура вночі –2…+4 °С, вдень 0…+6 °С.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували зниження температури та мокрий сніг вже від неділі, 16 листопада. У низці регіонів України погода суттєво зіпсується.