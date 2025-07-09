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Погода розділить Україну навпіл: прогноз синоптикині на 10–11 липня
Синоптики попередили про різкий контраст температур і потужні зливи в кількох областях.
Вже найближчими днями українців очікує суттєве послаблення спеки — в деяких регіонах температура знизиться майже на 15 градусів. Особливо це відчують жителі західних областей, де вже 10 липня очікуються дощі, грози та денна температура лише +15…+19°C.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.
За її словами, у столиці найпомітніше похолодання прийде у п’ятницю, 11 липня. Температура опуститься до комфортних +23…+25°C. Однак у четвер, 10 липня, у столиці ще утримається спека — до +33°C. Увечері можливі короткочасні дощі.
Вона розповіла, що на сході, півдні та в центрі країни 10 липня збережеться сильна спека: +33…+39°C. Подекуди термометри можуть показати навіть +40°C. На півдні відносно прохолодніше буде лише на Одещині — нижче +30°C.
Синоптикиня зазначила, що центральні області матимуть різну температуру: у Вінницькій області очікується близько +25°C, тоді як у Дніпропетровській — до +37°C. На решті території — сухо та сонячно.
Синоптики попереджають про сильні зливи на заході та у Вінницькій області. Ввечері опади можуть дістатися Житомирщини та Київщини.
Водіям радять обережно обирати місця для паркування, особливо в зонах сильного дощу. Медики також попереджають: через коливання температури можливі зміни тиску та погіршення самопочуття.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в більшості областей України оголошено штормове попередження.