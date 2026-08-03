У понеділок буде спекотно / © Pixabay

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У понеділок, 3 серпня, на території України утримуватиметься спекотна літня погода.

Про це інформує «Укргідрометцентр».

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Погода в регіонах України

За даними метеорологів, по всій країні очікується мінлива хмарність. Більшість території перебуватиме під впливом сухої погоди, однак у більшості західних і північних областей удень місцями пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами.

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Вітер змінних напрямків, слабкий, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря у нічні години становитиме 15–20°; вдень стовпчики термометрів сягатимуть 30–34°.

У більшості південних та південно-західних областей очікується сильна спека — вдень температура підніметься до +35…+38°.

Прогноз для Києва та Київської області

У столиці та на території Київщини 3 серпня також утримуватиметься спекотна погода. Очікується мінлива хмарність. Ніч мине без опадів, а от удень по області та в Києві місцями можливий короткочасний дощ із грозою.

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По області: температура вночі становитиме 15–20°, вдень повітря розігріється до 30–34°.

У Києві вночі очікується 18–20°, а вдень стовпчики термометрів покажуть 32–34°. Вітер у столичному регіоні залишатиметься слабким, змінних напрямків, 3–8 м/с.

Нагадаємо, Україну накрила нова хвиля спеки, яка прийшла з Африки. У нашій країні стовпчики термометрів піднімуться до позначки 38 градусів за Цельсієм, а триватиме спекотна погода до 7 серпня.

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