Урожай пшениці / © Reuters

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Українські аграрії мали шанс врятувати майбутній урожай, пошкоджений квітневими заморозками та похолоданням у травні, пересадивши та пересіявши деякі сільськогосподарські культури до 20-25 травня.

Про це розповіла начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко у коментарі виданню «Главком».

«Зараз не жарко, ідуть дощі практично по всій території України, тому, якщо посіяти швиденько, то ще до кінця місяця можна отримати сходи», — зазначила вона.

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Метеорологиня зазначила, що через екстремальні погодні умови пошкоджені були основні сільськогосподарські культури — пшениця, ярий ячмінь, озимий ячмінь, озимий ріпак, а також рання городина, яка зійшла, та картопля, яку дуже рано посадили.

«Чесно кажучи, я не очікувала таких збитків у травні. Вони не будуть катастрофічними — можливо, у межах 3-5% урожаю не вдасться зібрати», — сказала Тетяна Адаменко.

За інформацією метеорологині, наприкінці травня очікується підвищення температури до літніх значень.

«Звісно, навіть в червні можливі аномально екстремальні температури, але вони траплялися лише один раз на 30 років, коли на заході Україні в середині червня спостерігався заморозок до 0 градусів», — попередила вона.

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Крім того, за словами Тетяни Адаменко, дуже велику роль відіграватимуть погодні умови у першій половині червня. Негативний ефект для врожаю матиме спека та відсутність опадів, якщо ж стоятиме помірно тепла погода і йтимуть періодичні дощі — це буде позитивом.

Нагадаємо, раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук припустив, що ціна на фрукти в Україні підвищиться мінімум на 30 відсотків через несприятливі погодні умови.