Укрaїнa
166
4 хв

На Харків суне негода: про що попереджають синоптики та коли вдарять люті морози

Погода у Харкові найближчими днями випробує мешканців на міцність крижаним дощем та різким похолоданням.

Віра Хмельницька
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Жителів Харківщини попереджають про негоду

Жителів Харківщини попереджають про негоду / © Pexels

На Харківщину насувається негода — синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки через ожеледь та густий туман, що суттєво обмежить видимість на дорогах.

Після короткочасного потепління з мокрим снігом та дощем метеорологи прогнозують, що регіон накриють справжні арктичні холоди, а стовпчики термометрів поповзуть до позначки -22 градуси морозу.

Подробиці — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Харківщину накриє негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 лютого. У регіоні оголосили I рівень небезпеки, жовтий.

За даними синоптиків, упродовж доби по місту та області очікується ожеледь, вдень туман, видимість становитиме 200-500 м. На дорогах очікується ожеледиця.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Якою буде погода у Харкові найближчими днями

Завтра і післязавтра синоптики прогнозують невелике потепління у місті. Температура повітря коливатиметься в межах від -5 градусів морозу до +2 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у Харкові 7 лютого сонце буде рідко з’являтися з-за хмар. Дрібний дощ, який вдень прийде на зміну сильному снігу, продовжуватиме падати до пізнього вечора.

Погода у Харкові 7 лютого / © скриншот

Погода у Харкові 7 лютого / © скриншот

У неділю, 8 лютого, також очікується хмарна погода із дрібним дощем та снігом. Температура повітря становитиме від -7 градусів морозу до +2 градусів тепла.

Погода у Харкові 8 лютого / © скриншот

Погода у Харкові 8 лютого / © скриншот

Однак від понеділка, 9 лютого, жителям регіону варто чекати на похолодання. Синоптики прогнозують до -15 градусів морозу вночі та до -11 градусів вдень.

У вівторок, 10 лютого, вдарять сильніші морози. Метеорологи попереджають про до -18 градусів зранку, та до -14 градусів вдень.

Погода у Харкові 10 лютого / © скриншот

Погода у Харкові 10 лютого / © скриншот

На Харківщину насуваються морози: коли очікувати похолодання

Синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про різку зміну погодних умов. Найближчими днями регіон накриють тумани, крижаний дощ, а згодом — різке похолодання.

У суботу, 7 лютого, очікується хмарна погода. Вдень регіон накриє мокрий сніг із дощем. Водіям слід бути вкрай уважними: видимість через туман впаде до 200–500 метрів, а на дорогах утвориться ожеледиця. Температура коливатиметься вночі від -4 та -9 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

У неділю, 8 лютого, збережеться хмарність та невеликі опади. Вночі подекуди можливий туман. Температурний режим протягом доби буде стабільним: від -4 градусів морозу до +1 градуса тепла.

У понеділок, 9 лютого, погода почне стрімко змінюватися. Вночі пройде невеликий сніг, а температура впаде до -13 та -18 градусів. Вдень опадів не очікується, проте буде морозно від -8 до -13 градусів морозу.

У вівторок, 10 лютого, очікується пік похолодання. Попри мінливу хмарність без опадів вночі вдарять справжні люті морози — від -17 до -22 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від -7 до -12 градусів морозу.

У середу, 11 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями пройде невеликий сніг. Температура повітря вночі становитиме від -16 до -21 градусів морозу, а вдень від -4 до -9 градусів морозу.

У четвер, 12 лютого, температура повітря вночі становитиме -7 -13 градусів морозу, вдень від -3 градусів морозу до +3 тепла.

13-16 лютого очікується сніг із дощем. Температура має значно підвищитися.

Рятувальники нагадують правила поведінки на льоду

У Головному управлінні ДСНС України у Харківській області нагадують мешканцям регіону про смертельну небезпеку на зимових водоймах. Рятувальники категорично забороняють перевіряти міцність льоду ударами ніг — це може призвести до миттєвого провалу.

Якщо ви вже перебуваєте на поверхні й відчули характерне тріщання, необхідно негайно, але без паніки, повертатися до берега тим самим шляхом, пересуваючись повільними ковзними кроками.

У разі виявлення людини у біді не намагайтеся діяти самотужки без спецзасобів — терміново телефонуйте за номером 101.

З огляду на прогноз погоди, крига на водоймах зараз є вкрай підступною. Через денні відлиги до +3 градусів тепла та опади у вигляді дощу льодове покриття втрачає свою структуру, стає пористим і не здатним витримати навіть невелику вагу.

Раніше ТСН.ua писав про те, якою буде погода у Києві та коли жителям столиці чекати на морози.

