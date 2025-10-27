Погода у листопаді: прогноз на останній місяць осені

Погода в листопаді не буде однорідною / © Pixabay

Погодні умови у листопаді 2025 року розділиться на два періоди. У другій половині місяця очікується прохолодна погода.

Про це повідомила УНІАН Наталія Голеня, очільниця відділу метеорологічних прогнозів «Укргідрометцентру».

Початок листопада буде теплим

У більшості областей у листопаді очікується температура вища за норму. Загалом різниця становитиме 1-2 градуси, а на заході — навіть більше. На сході ж навпаки показники будуть близькі до норми.

«Тобто на сході буде найпрохолодніше, а на заході — найтепліше. І проміжна зона між ними — це десь 1,5 градуса, 1-2 градуси вище за норму», — сказала Голеня.

Загалом погода у першій половині місяця буде приблизно такою ж, як зараз.

Загалом погода у листопаді буде неоднорідною.

«Буде період прохолодної погоди. За розрахунками, це десь друга половина місяця. Буде більш прохолодна. І особливо це схід або лівобережна частина території України. А на заході залишається практично весь місяць в теплій повітряній масі», — уточнила вона.

