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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
464
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Накриють грозові дощі, а температура впаде до +8: погода на 5 липня в Україні

Аномальна спека в Україні зміниться різким похолоданням в усіх регіонах країни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Очікується зниження температурних показників по всій Україні

Очікується зниження температурних показників по всій Україні / © pexels.com

У неділю, 5 липня, в Україні прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з грозовими дощами, місцями зливами, градом і поривчастим вітром.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Прогноз погоди на 5 липня

  • На заході країни вдень можливі короткочасні дощі та шквали до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °С, удень +21…+26 °С.

  • У північних областях місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура вночі +8…+13 °С, удень +20…+25 °С.

  • У центральній частині України очікуються локальні короткочасні дощі та грози. Температура вдень становитиме +22…+27 °С.

  • У східних регіонах місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень коливатиметься в межах +21…+26 °С.

  • На півдні та в Криму переважатиме малохмарна погода без опадів. Температура вдень +23…+28 °С.

Раніше синоптики попередили, що найближчими днями погода в Україні різко зміниться, адже потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване послаблення спеки, яке супроводжуватиметься шквальним вітром, сильними зливами та грозами у більшості областей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
464
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