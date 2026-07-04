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Накриють грозові дощі, а температура впаде до +8: погода на 5 липня в Україні
Аномальна спека в Україні зміниться різким похолоданням в усіх регіонах країни.
У неділю, 5 липня, в Україні прогнозується зниження температури повітря, а також нестійка погода з грозовими дощами, місцями зливами, градом і поривчастим вітром.
Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Прогноз погоди на 5 липня
На заході країни вдень можливі короткочасні дощі та шквали до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +10…+15 °С, удень +21…+26 °С.
У північних областях місцями пройдуть невеликі дощі з грозами. Температура вночі +8…+13 °С, удень +20…+25 °С.
У центральній частині України очікуються локальні короткочасні дощі та грози. Температура вдень становитиме +22…+27 °С.
У східних регіонах місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура вдень коливатиметься в межах +21…+26 °С.
На півдні та в Криму переважатиме малохмарна погода без опадів. Температура вдень +23…+28 °С.
Раніше синоптики попередили, що найближчими днями погода в Україні різко зміниться, адже потужний атмосферний фронт принесе довгоочікуване послаблення спеки, яке супроводжуватиметься шквальним вітром, сильними зливами та грозами у більшості областей.