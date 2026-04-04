ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1095
Час на прочитання
1 хв

Погода у перші квітневі вихідні — синоптикиня здивувала прогнозом

Вплив циклону на погоду в Україні починає зменшуватися, дощі стають менш інтенсивними та охоплюють лише частину території.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вихідними буде тепло

© pexels.com

Вихідними — 4 та 5 квітня — в Україні очікується тепла погода із температурою повітря +12…19°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу дощі, подекуди з грозами, пройдуть у східних областях, на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині.

«На решті території України переважатиме суха погода. У неділю, 5 квітня, повсюди в Україні опадів не передбачається. Посилиться північно-західний вітер, буде рвучким», — написала вона.

У Києві 4 квітня без опадів, вдень до +15°С.

На Вербну неділю у столиці очікується чудова погода, сухо, сонячно та +14°С, із вітром північно-західного напрямку.

Нова хвиля похолодання в Україні

Наступного вівторка-середи в Україну зайде нова повітряна маса — холодна.

За даними синоптикині Наталки Діденко, 7-8 квітня температура повітря знизиться поступово до денних +4+9 градусів, а вночі з’являться навіть невеликі «мінуси».

Раніше синоптики повідомили, що прийде новий циклон, тобто в Україні знову дощитиме. Цього разу відчутніші дощі будуть вже на півдні.

Ночі у цей час стануть трохи свіжішими — в межах +3…+8 градусів, а денна температура залишатиметься приблизно на тому ж рівні. Однак у Карпатах буде до нуля градусів уночі, а вдень — не вище +8.

У Києві та області найближчими днями буде хмарно, місцями очікується невеликий дощ. Температура коливатиметься вночі у межах +5…+10 градусів, а вдень — +13…+18. Поступово сонця в регіоні ставатиме все більше.

Дата публікації
Кількість переглядів
1095
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie