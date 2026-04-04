Вихідними буде тепло

Вихідними — 4 та 5 квітня — в Україні очікується тепла погода із температурою повітря +12…19°С.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У суботу дощі, подекуди з грозами, пройдуть у східних областях, на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині.

«На решті території України переважатиме суха погода. У неділю, 5 квітня, повсюди в Україні опадів не передбачається. Посилиться північно-західний вітер, буде рвучким», — написала вона.

У Києві 4 квітня без опадів, вдень до +15°С.

На Вербну неділю у столиці очікується чудова погода, сухо, сонячно та +14°С, із вітром північно-західного напрямку.

Нова хвиля похолодання в Україні

Наступного вівторка-середи в Україну зайде нова повітряна маса — холодна.

За даними синоптикині Наталки Діденко, 7-8 квітня температура повітря знизиться поступово до денних +4+9 градусів, а вночі з’являться навіть невеликі «мінуси».

Раніше синоптики повідомили, що прийде новий циклон, тобто в Україні знову дощитиме. Цього разу відчутніші дощі будуть вже на півдні.

Ночі у цей час стануть трохи свіжішими — в межах +3…+8 градусів, а денна температура залишатиметься приблизно на тому ж рівні. Однак у Карпатах буде до нуля градусів уночі, а вдень — не вище +8.

У Києві та області найближчими днями буде хмарно, місцями очікується невеликий дощ. Температура коливатиметься вночі у межах +5…+10 градусів, а вдень — +13…+18. Поступово сонця в регіоні ставатиме все більше.