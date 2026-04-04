Погода у перші квітневі вихідні — синоптикиня здивувала прогнозом
Вплив циклону на погоду в Україні починає зменшуватися, дощі стають менш інтенсивними та охоплюють лише частину території.
Вихідними — 4 та 5 квітня — в Україні очікується тепла погода із температурою повітря +12…19°С.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У суботу дощі, подекуди з грозами, пройдуть у східних областях, на Херсонщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині.
«На решті території України переважатиме суха погода. У неділю, 5 квітня, повсюди в Україні опадів не передбачається. Посилиться північно-західний вітер, буде рвучким», — написала вона.
У Києві 4 квітня без опадів, вдень до +15°С.
На Вербну неділю у столиці очікується чудова погода, сухо, сонячно та +14°С, із вітром північно-західного напрямку.
Нова хвиля похолодання в Україні
Наступного вівторка-середи в Україну зайде нова повітряна маса — холодна.
За даними синоптикині Наталки Діденко, 7-8 квітня температура повітря знизиться поступово до денних +4+9 градусів, а вночі з’являться навіть невеликі «мінуси».
Раніше синоптики повідомили, що прийде новий циклон, тобто в Україні знову дощитиме. Цього разу відчутніші дощі будуть вже на півдні.
Ночі у цей час стануть трохи свіжішими — в межах +3…+8 градусів, а денна температура залишатиметься приблизно на тому ж рівні. Однак у Карпатах буде до нуля градусів уночі, а вдень — не вище +8.
У Києві та області найближчими днями буде хмарно, місцями очікується невеликий дощ. Температура коливатиметься вночі у межах +5…+10 градусів, а вдень — +13…+18. Поступово сонця в регіоні ставатиме все більше.