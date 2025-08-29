ТСН у соціальних мережах

Погода у п’ятницю, 29 серпня: що обіцяють синоптики українцям

П’ятниця обіцяє бути теплою, без опадів. Температура повітря підніметься до +31.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Сьогодні очікується комфортна погода

Сьогодні очікується комфортна погода / © Pixabay

У п’ятницю, 29 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме +26…31°С. У Карпатах вдень буде +18…23°С.

У Києві невелика хмарність, без опадів і +28°C.

Раніше синоптики дали прогноз до кінця літа. Останні дні серпня потішать теплом, а вже від 7 вересня погодні умови зміняться.

Також повідомлялося, що на півдні, у центрі та у південно-східних областях України у вересні переважатиме літня погода. Втім, на заході країни буде значно прохолодніше. Втім, загалом перший місяць осені буде менш теплим, ніж торік.

