Погода у п’ятницю, 29 серпня: що обіцяють синоптики українцям
П’ятниця обіцяє бути теплою, без опадів. Температура повітря підніметься до +31.
У п’ятницю, 29 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вдень становитиме +26…31°С. У Карпатах вдень буде +18…23°С.
У Києві невелика хмарність, без опадів і +28°C.
Раніше синоптики дали прогноз до кінця літа. Останні дні серпня потішать теплом, а вже від 7 вересня погодні умови зміняться.
Також повідомлялося, що на півдні, у центрі та у південно-східних областях України у вересні переважатиме літня погода. Втім, на заході країни буде значно прохолодніше. Втім, загалом перший місяць осені буде менш теплим, ніж торік.