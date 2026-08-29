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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Погода в останні дні літа: де вируватиме негода з грозами, а де затримається спека

Наприкінці літа в Україні різко зміниться погода: зона грозових дощів на розшириться на кілька регіонів.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Літо / фото ілюстративне

Літо / фото ілюстративне / © pexels.com

У більшості областей України 29 серпня буде суха й тепла погода з мінливою хмарністю.

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі. Лише в західних регіонах удень пройдуть короткочасні дощі з грозами та очікуються штормові пориви вітру до 15–20 м/с, через що там оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози т шквали у західних областях 29 серпня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози т шквали у західних областях 29 серпня / © Укргідрометцентр

Вдень 29 серпня повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла.

Погода в Україні 29 серпня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 серпня / © Укргідрометцентр

У неділю та понеділок (30–31 серпня) локальні грозові дощі охоплять уже більшість західних, північних і центральних областей. На решті території утримається суха погода.

Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди на 29 серпня для великих міст України.

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