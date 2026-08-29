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Погода в останні дні літа: де вируватиме негода з грозами, а де затримається спека
Наприкінці літа в Україні різко зміниться погода: зона грозових дощів на розшириться на кілька регіонів.
У більшості областей України 29 серпня буде суха й тепла погода з мінливою хмарністю.
Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі. Лише в західних регіонах удень пройдуть короткочасні дощі з грозами та очікуються штормові пориви вітру до 15–20 м/с, через що там оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Вдень 29 серпня повітря прогріється до +23…+28 градусів тепла.
У неділю та понеділок (30–31 серпня) локальні грозові дощі охоплять уже більшість західних, північних і центральних областей. На решті території утримається суха погода.
Раніше синоптики дали детальний прогноз погоди на 29 серпня для великих міст України.
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