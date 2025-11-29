Погода в останній день осені: синоптикиня розповіла, як завершиться листопад

Останній день осені буде похмурим, вогким та туманним / © unsplash.com

Останні вихідні листопада не принесуть погодних сюрпризів чи різких змін синоптичної ситуації. Українцям варто налаштуватися на типову пізню осінь: за вікном буде переважно сіро, вогко та туманно. Температурні показники залишаються доволі комфортними як для цієї пори року, а серйозні опади оминуть більшість регіонів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Telegram-каналі.

Температура та опади в регіонах

У неділю, 30 листопада, в Україні пануватиме помірна прохолода. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +4…+9 градусів. Тобто осінній сезон завершиться без екстремальних морозів.

Що стосується опадів, то парасольки знадобляться не всім. У більшості областей переважатиме суха погода, хоч і з підвищеною вологістю. Винятком стане лише південна частина країни — там завтра місцями пройде дощ.

Ситуація у столиці та прихід зими

У Києві останній день осені також мине спокійно. Синоптики прогнозують доволі теплу погоду: максимальна температура повітря у столиці сягне близько +7 градусів. Істотних опадів киянам очікувати не варто, проте небо, ймовірно, залишатиметься хмарним.

Наталка Діденко зазначає, що нинішня синоптична картина є стабільною і збережеться найближчим часом.

«Така погода, з незначними коливаннями, перейде у календарну зиму», — підсумувала синоптикиня.

Тож початок грудня не шокуватиме українців різким похолоданням, а стане плавним продовженням пізньої осені.

