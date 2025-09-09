ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
299
1 хв

Погода в Україні 10 вересня: синоптикиня зробила прогноз

В Україні 8 і 9 вересня будуть дощі, подекуди з грозами. Втім опади будуть локальні.

Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

У середу, 10 вересня, в Україні очікується тепла погода. Вночі +12+18 градусів, а протягом дня — +22+28 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Вона додає, що значних змін у показниках температури поки не очікується.

«Завтра, 9-го вересня, в Україні вночі очікується +12+18 градусів, а протягом дня +22+28 градусів», — деталізувала Діденко.

У Києві є ймовірність дощу, найімовірніше, ввечері. Впродовж дня 9-го вересня максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів.

Також синоптикиня додає, що 10-го вересня дощі пройдуть на півдні, 11-12-го вересня — в західних областях.

«Проте все ж у більшості областей України переважатиме суха тепла погода зі свіжими ночами та ранками», — завершила Наталія Діденко.

Раніше ми писали про те, що в Україні поки утримуватиметься тепла погода, але на заході вже починаються осінні дощі. При цьому значного зниження температури ще не очікується (вдень +21°-27°).

Опади будуть переважно на заході країни. Втім, у цих регіонах температурний фон під час дощів може бути +18°-20°.

«Ще триватиме метеорологічне літо. Може, і до 20-го вересня», — сказала Голен

299
